"Внебрачный" сын Николая Цискаридзе Тимур Акперов пожаловался на угрозы со стороны Стаса Барецкого в адрес него и Гогена Солнцева
Предполагаемый сын Николая Цискаридзе актер Тимур Акперов только недавно жаловался, что артист балета не выходит с ним на связь и не хочет общаться. Теперь же молодой человек показал переписку, где ему якобы угрожает Стас Барецкий.
Тимур Акперов опубликовал фрагмент его переписки со Стасом Барецким в своем микроблоге в Instagram. Он отметил, что актер угрожал ему сегодняшним утром, причем, в переписке он также упомянул имя одного из самых ярких участников проекта "Дом-2" и эпатажного шоумена Гогена Солнцева. Деятель искусства называл молодого артиста аферистом, ведь Тимур Акперов настоятельно пытается наладить связь с его, как он утверждает, отцом - Николаем Цискаридзе. Также Барецкий попросил передать привет Гогену Солнцеву и выглянуть в окно.
В комментариях Тимур Акперов объяснил, что после переписки увидел актера Стаса Барецкого с каким-то неизвестным мужчиной возле машины. Он попросил "человека-тыкву", как назвал артиста молодой человек, не трогать его и Гогена Солнцева, а также перестать им угрожать.
Тимур Акперов опубликовал фрагмент его переписки со Стасом Барецким в своем микроблоге в Instagram. Он отметил, что актер угрожал ему сегодняшним утром, причем, в переписке он также упомянул имя одного из самых ярких участников проекта "Дом-2" и эпатажного шоумена Гогена Солнцева. Деятель искусства называл молодого артиста аферистом, ведь Тимур Акперов настоятельно пытается наладить связь с его, как он утверждает, отцом - Николаем Цискаридзе. Также Барецкий попросил передать привет Гогену Солнцеву и выглянуть в окно.
В комментариях Тимур Акперов объяснил, что после переписки увидел актера Стаса Барецкого с каким-то неизвестным мужчиной возле машины. Он попросил "человека-тыкву", как назвал артиста молодой человек, не трогать его и Гогена Солнцева, а также перестать им угрожать.