Москва стала лидером по выдаче автокредитов в России





Лидирует по объемам выданных гражданам кредитов на покупку автомобилей Москва – за отчетный период в столице было выдано займов на сумму в 68 340 000 000 рублей. Второе место принадлежит Подмосковью 45,24 миллиарда. Почетную «бронзу» завоевали жители Петербурга с 44,29 миллиардами рублей за 10 месяцев. А вот наиболее высокий рост объемов автомобильного кредитования в 38,9% зафиксирован в Калужской области. Далее с показателем в 38,3% и 36,5% следуют Волгоградская и Рязанская области.Напомним, ранее сообщалось, что в третьем квартале текущего года банки выдали гражданам Российской Федерации 259 200 кредитов на покупку автомобилей, что на 19% превышает показатели того же периода 2018 года.