Полина Гагарина озвучила неожиданное условие для рождения третьего ребенка





Исхаков и Гагарина официально поженились еще пять лет назад, а спустя три года в их семье родилась дочка Маша. Свою беременность артистка до последнего скрывала от общественности, перестав даже появляться на публике на поздних сроках. Более того, поклонники до сих пор не видели лицо дочки Гагариной, хотя сама певица охотно публикует в соцсетях сообщения о том, как взрослеет малышка, называя ее «хулиганкой». Артистка даже рассказала, что ее дочь начала очень много разговаривать уже в полтора года, произнося порой такие фразы, что случайные прохожие удивлялись и переспрашивали, какой у ребенка возраст. Воспитывает знаменитость и 12-летнего сына Андрея от первого брака. Подумывает Полина Гагарина и над тем, чтобы завести третьего ребенка. По словам наставницы популярного шоу «Голос», она готова родить снова, но только в том случае, если супруг согласится все 9 месяцев беременности носить ее на руках.Такое требование исполнительница объясняет очень просто. По ее словам, «скакать» на сцене с большим животом очень сложно, передает портал «Дни.ру».