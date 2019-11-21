"Я иногда хожу на выставки, в кино, театры без Алисы": Симона Юнусова рассказала о своей личной жизни

Сегодня Симона Юнусова решила ответить на один из самых задаваемых вопросов своих фанатов, ее часто спрашивают, есть ли у нее личная жизнь. Мать рэп-исполнителя опубликовала фото, на котором запечатлена ее внучка Алиса. Девочка наклонила голову и что-то рассматривает внизу. В комментарии к посту мать Тимати написала, что иногда ходит без Алисы на выставки, в кино и в театры, но при этом всегда думает о том, как будет делиться впечатлениями с малышкой. Также в воем Instagram Симона Юнусова отметила, что недавно побывала на спектакле и пришла от него в восторг.Подписчики начали интересоваться, есть ли у Симоны Юнусовой мужчина, но ответа пока не получили. Многие отметили, что она очень интересная и красивая женщина, с которой есть о чем поговорить. Меньше чем за час публикация матери Тимати набрала более 37 000 отметок "Мне нравится".