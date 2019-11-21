"Я иногда хожу на выставки, в кино, театры без Алисы": Симона Юнусова рассказала о своей личной жизни
На странице своего Instagram Симона Юнусова рассказала подписчикам о своей личной жизни. Также мать Тимати отметила, что иногда ходит на выставки, в кино, в театры без своей внучки Алисы.
Сегодня Симона Юнусова решила ответить на один из самых задаваемых вопросов своих фанатов, ее часто спрашивают, есть ли у нее личная жизнь. Мать рэп-исполнителя опубликовала фото, на котором запечатлена ее внучка Алиса. Девочка наклонила голову и что-то рассматривает внизу. В комментарии к посту мать Тимати написала, что иногда ходит без Алисы на выставки, в кино и в театры, но при этом всегда думает о том, как будет делиться впечатлениями с малышкой. Также в воем Instagram Симона Юнусова отметила, что недавно побывала на спектакле и пришла от него в восторг.
Подписчики начали интересоваться, есть ли у Симоны Юнусовой мужчина, но ответа пока не получили. Многие отметили, что она очень интересная и красивая женщина, с которой есть о чем поговорить. Меньше чем за час публикация матери Тимати набрала более 37 000 отметок "Мне нравится".
Сегодня Симона Юнусова решила ответить на один из самых задаваемых вопросов своих фанатов, ее часто спрашивают, есть ли у нее личная жизнь. Мать рэп-исполнителя опубликовала фото, на котором запечатлена ее внучка Алиса. Девочка наклонила голову и что-то рассматривает внизу. В комментарии к посту мать Тимати написала, что иногда ходит без Алисы на выставки, в кино и в театры, но при этом всегда думает о том, как будет делиться впечатлениями с малышкой. Также в воем Instagram Симона Юнусова отметила, что недавно побывала на спектакле и пришла от него в восторг.
Подписчики начали интересоваться, есть ли у Симоны Юнусовой мужчина, но ответа пока не получили. Многие отметили, что она очень интересная и красивая женщина, с которой есть о чем поговорить. Меньше чем за час публикация матери Тимати набрала более 37 000 отметок "Мне нравится".