Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель рассказала, что стала примером для матерей-одиночек





Во время заседания на лобном месте Федор Стрелков попросил разъяснить Алену Рапунцель, почему именно она достойна того, чтобы стать человеком года. Алена не долго думая ответила Федору, что она мать и с нее берут пример многие женщины, которым пришлось остаться один на один со своим малышом. По ее словам, поклонники постоянно пишут ей слова благодарности за то, что она показала, как можно жить в тот момент, когда отец ребенка оставил свою семью.Однако Федор, как выяснилось, с подобным мнением не согласен. Он отметил, что на проекте Алене оплачивают все расходы, а значит ей не нужно думать, во что одеть и чем накормить Богдана. Помимо этого, не касаются ее и проблемы коммунального характера. Растить малыша ей постоянно помогает мама, а был период, когда на протяжении трех месяцев с ребенком много времени проводил Роман Макеев.В итоге, какой пример она показала участникам "Дома-2", Федор Стрелков, судя по-всему, так до конца и не понял.