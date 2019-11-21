Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель рассказала, что стала примером для матерей-одиночек
На Поляне продолжается борьба за главный, а ко всему желанный титул "Человек года". Алена Рапунцель в своей беседе с Федором Стрелковым подчеркнула, что стала примером для тех матерей, которые растят своего ребенка самостоятельно, без чьей-либо помощи.
Во время заседания на лобном месте Федор Стрелков попросил разъяснить Алену Рапунцель, почему именно она достойна того, чтобы стать человеком года. Алена не долго думая ответила Федору, что она мать и с нее берут пример многие женщины, которым пришлось остаться один на один со своим малышом. По ее словам, поклонники постоянно пишут ей слова благодарности за то, что она показала, как можно жить в тот момент, когда отец ребенка оставил свою семью.
Однако Федор, как выяснилось, с подобным мнением не согласен. Он отметил, что на проекте Алене оплачивают все расходы, а значит ей не нужно думать, во что одеть и чем накормить Богдана. Помимо этого, не касаются ее и проблемы коммунального характера. Растить малыша ей постоянно помогает мама, а был период, когда на протяжении трех месяцев с ребенком много времени проводил Роман Макеев.
В итоге, какой пример она показала участникам "Дома-2", Федор Стрелков, судя по-всему, так до конца и не понял.
Во время заседания на лобном месте Федор Стрелков попросил разъяснить Алену Рапунцель, почему именно она достойна того, чтобы стать человеком года. Алена не долго думая ответила Федору, что она мать и с нее берут пример многие женщины, которым пришлось остаться один на один со своим малышом. По ее словам, поклонники постоянно пишут ей слова благодарности за то, что она показала, как можно жить в тот момент, когда отец ребенка оставил свою семью.
Однако Федор, как выяснилось, с подобным мнением не согласен. Он отметил, что на проекте Алене оплачивают все расходы, а значит ей не нужно думать, во что одеть и чем накормить Богдана. Помимо этого, не касаются ее и проблемы коммунального характера. Растить малыша ей постоянно помогает мама, а был период, когда на протяжении трех месяцев с ребенком много времени проводил Роман Макеев.
В итоге, какой пример она показала участникам "Дома-2", Федор Стрелков, судя по-всему, так до конца и не понял.