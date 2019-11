В Сети рассказали о худших песнях для занятия сексом

Сексологи часто рекомендуют использовать музыку для получения лучших впечатлений от занятий любовью. Однако не все песни являются подходящими для создания романтической атмосферы. К примеру, музыкальная интернет-платформа Spotify составила список 112 композиций, которые отталкивают любовников друг от друга. К таковым относится гимн США "Боже, благослови Америку", латиноамериканская и для некоторых людей раздражающая Macarena, и рождественский мотив The Christmas Shoes. Кроме прочего, в рейтинге числились несколько саундтреков к полицейским сериалам, общеобразовательным программам и народная песня She'll Be Coming Round the Mountain.Плейлист впервые был составлен в 2018 году и с течением времени пополнился треками, которые совершенно не подходят для занятий сексом. Общая их продолжительность составляет около 6 часов и 9 минут, что рассмешило пользователей Сети. Сейчас у юзеров есть возможность пополнить список собственными песнями, опубликованный скриншот которого набрал больше 9 тысяч лайков в соцсети Twitter. Некоторые комментаторы шутили, что парам следует хотя бы раз в жизни пройти этот "челлендж".