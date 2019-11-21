Космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему женщины так редко летают на орбиту





На вопрос ведущей программы об этой дилемме он поясняет, что это обусловлено более стабильной физиологией у мужской части населения. Также стоит брать во внимание психологическое состояние и вестибулярный аппарат., - цитирует космонавта ТАСС 21 ноября. С другой стороны, специалист предполагает, что женщины не так часто летают на орбиту из-за предрасположенности к другим ценностям., - добавляет Сергей Рязанов.Ранее директор «Роскосмоса» представил результаты, в которых указано, что у мужчин и женщин одинаковые шансы попасть в отряд космонавтов. В России и Европе одинаковые показатели данной статистики – один к семи.