АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Найден новый ген, повышающий риск развития болезни…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему женщины так редко летают на орбиту

Космонавт со стажем Сергей Рязанский поделился своими предположениями, почему женщины так редко летают на орбиту. Свои доводы он привёл в интервью в программе «Просто о сложном», которая популярна в «Яндекс.Эфире».

На вопрос ведущей программы об этой дилемме он поясняет, что это обусловлено более стабильной физиологией у мужской части населения. Также стоит брать во внимание психологическое состояние и вестибулярный аппарат. «Никто не будет подгонять по фазу цикла старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию», - цитирует космонавта ТАСС 21 ноября. С другой стороны, специалист предполагает, что женщины не так часто летают на орбиту из-за предрасположенности к другим ценностям. «Семья, дети, стабильность – вот что нужно представительницам женского пола. В то время как мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения», - добавляет Сергей Рязанов.

Ранее директор «Роскосмоса» представил результаты, в которых указано, что у мужчин и женщин одинаковые шансы попасть в отряд космонавтов. В России и Европе одинаковые показатели данной статистики – один к семи.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова назвала дочь Ариадну "своим самым драгоценным…
Эксперты: Секрет счастливого брака заключается в 5 сутках…
"Женщина-змея": Ксения Собчак поблагодарила мужа за названный в ее честь…
Анна Семенович о своем участии в шоу "Секрет на миллион": "Я буду очень…
Эксперты выяснили, как часто нужно менять постельное белье, чтобы обезопаситься от…
«Кто сказал, что я одна?»: Бывшая жена Дмитрия Тарасова высказалась о своей личной…
«Это все неправда»: Сбросившего 100 килограммов Александра Семчева обвинили во лжи о методах…
Intel принесла извинения партнерам и…
"Детей рожают не для удержания мужика": Анастасия Костенко резко ответила на критику ее второй…
"Не представляю, как без него жить": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева пожаловалась на потерю…
Принц Уильям и Кейт Мидлтон защитили дочь после высказывания…
"Внебрачный" сын Николая Цискаридзе Тимур Акперов пожаловался на угрозы со стороны Стаса Барецкого в адрес него и Гогена…
Москва стала лидером по выдаче автокредитов в…
Максим Виторган разговаривает с маленьким сыном Платоном на выдуманном…
Полина Гагарина озвучила неожиданное условие для рождения третьего…
В Сети рассказали о худших песнях для занятия…
"Я иногда хожу на выставки, в кино, театры без Алисы": Симона Юнусова рассказала о своей личной…
В Сети появились новые фото салона модернизированной LADA…
Космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему женщины так редко летают на…
Андрей Разин поддерживает решение Софии Ротару начать гастрольную деятельность в Российской…
В Твери скончалась врач, которой отказали в…
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель рассказала, что стала примером для…
Выпуск Samsung Galaxy S10 Lite получил официальное…
Елена Яковлева продемонстрировала свои фотографии 50-летней…
Физики обнаружили новую фундаментальную силу во…
"Я женщина, я мать, я жена!": Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель опять разнервничалась в…
В Росконтроле назвали лучшие стиральные машины на отечественном…
«Я так бесился»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях в общении с дочерью…
Найден новый ген, повышающий риск развития болезни…
Эксперты оценили пользу и вред лапши быстрого…
Анна Седокова: "Если сплю больше 8 часов, кажется, все на свете…
Врачи рассказали о первых симптомах рака головного…
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель вступила в борьбу с Мариной…
Apple создала чехол-аккумулятор для iPhone…
Вера Брежнева анонсировала выход своей новой…
Медики дали советы для очищения лёгких после…
«Зажигает по ночам»: Александр Малинин рассказал, чем занимается его сын…
Кроссовер Audi RS Q8 показали в «заряженной»…
“На съеме”: Ольгу Бузову без штанов выгнали на…
Наталья Бестемьянова рассказала, почему так и не завела…
Просмотреть все новости