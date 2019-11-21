Космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему женщины так редко летают на орбиту
Космонавт со стажем Сергей Рязанский поделился своими предположениями, почему женщины так редко летают на орбиту. Свои доводы он привёл в интервью в программе «Просто о сложном», которая популярна в «Яндекс.Эфире».
На вопрос ведущей программы об этой дилемме он поясняет, что это обусловлено более стабильной физиологией у мужской части населения. Также стоит брать во внимание психологическое состояние и вестибулярный аппарат. «Никто не будет подгонять по фазу цикла старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию», - цитирует космонавта ТАСС 21 ноября. С другой стороны, специалист предполагает, что женщины не так часто летают на орбиту из-за предрасположенности к другим ценностям. «Семья, дети, стабильность – вот что нужно представительницам женского пола. В то время как мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения», - добавляет Сергей Рязанов.
Ранее директор «Роскосмоса» представил результаты, в которых указано, что у мужчин и женщин одинаковые шансы попасть в отряд космонавтов. В России и Европе одинаковые показатели данной статистики – один к семи.
На вопрос ведущей программы об этой дилемме он поясняет, что это обусловлено более стабильной физиологией у мужской части населения. Также стоит брать во внимание психологическое состояние и вестибулярный аппарат. «Никто не будет подгонять по фазу цикла старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию», - цитирует космонавта ТАСС 21 ноября. С другой стороны, специалист предполагает, что женщины не так часто летают на орбиту из-за предрасположенности к другим ценностям. «Семья, дети, стабильность – вот что нужно представительницам женского пола. В то время как мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения», - добавляет Сергей Рязанов.
Ранее директор «Роскосмоса» представил результаты, в которых указано, что у мужчин и женщин одинаковые шансы попасть в отряд космонавтов. В России и Европе одинаковые показатели данной статистики – один к семи.
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:38