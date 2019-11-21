"Я женщина, я мать, я жена!": Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель опять разнервничалась в эфире
Звезда телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель в очередной раз использовала свое положение, чтобы вызвать жалость. Так, Ольга разнервничалась в эфире и напомнила всем, что она не только женщина, но и мать.
Свое положение Ольга Рапунцель начала использовать с того момента, как объявила о своей беременности. Теперь с ее помощью она манипулирует при каждом удобном случае. По ее словам, ей все тяжелее ходить на общие собрания, и она практически постоянно чувствует себя плохо. Помимо этого, Ольга Рапунцель не упускает возможности и систематически говорит о том, что мамой собирается стать уже во второй раз.
Так, в одном из последних эфиров девушка вновь разнервничалась. Она ходила, держась за живот, несмотря на то, что ее срок пока еще довольно маленький, и говорила о том, что ей очень тяжело и плохо. Судя по всему, теперь Ольга Рапунцель будет себя вести подобным образом на протяжении всей беременности.
Свое положение Ольга Рапунцель начала использовать с того момента, как объявила о своей беременности. Теперь с ее помощью она манипулирует при каждом удобном случае. По ее словам, ей все тяжелее ходить на общие собрания, и она практически постоянно чувствует себя плохо. Помимо этого, Ольга Рапунцель не упускает возможности и систематически говорит о том, что мамой собирается стать уже во второй раз.
Так, в одном из последних эфиров девушка вновь разнервничалась. Она ходила, держась за живот, несмотря на то, что ее срок пока еще довольно маленький, и говорила о том, что ей очень тяжело и плохо. Судя по всему, теперь Ольга Рапунцель будет себя вести подобным образом на протяжении всей беременности.