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Физики обнаружили новую фундаментальную силу во Вселенной

Четыре фундаментальные взаимодействия определяют существование энергии и материи. Теперь венгерские физики обнаружили новую силу во Вселенной.

Почти все во Вселенной удерживается вместе или отталкивается друг от друга четырьмя фундаментальными силами: гравитацией, электромагнетизмом и двумя ядерными взаимодействиями. Венгерские ученые, возможно, обнаружили пятую силу природы, которая поможет разгадать одну из величайших загадок астрофизики. Речь идет о существовании темной энергии и материи. Данные, полученные командой из Института ядерных исследований Венгрии еще в 2016 году, доказывают возможность получения нового типа бозона при распаде изотопа бериллия-8.

Теперь те же исследователи увидели второй пример таинственной силы и частиц в действии, которые называют X17, во время испытаний изотопа гелия. Исходя из современного понимания физики, угол между двумя частицами должен уменьшаться, когда излучаемая светом энергия увеличивается. Вместо этого ученые наблюдали совершенно противоположную ситуацию - неожиданный рост числа электронов и позитронов, расходящихся под углом в 140 градусов, проявлялся при излучении со стороны ядра гелия. Дальнейшее изучение "пятого взаимодействия" поможет в решении давней проблемы учета темной материи, которая составляет большую часть структуры Вселенной и ответственна за непонятные явления в межзвездном пространстве.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:04

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