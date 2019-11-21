«Я так бесился»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях в общении с дочерью Тулуповой
Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев лишь спустя четыре года после смерти Жанны Фриске решился завести новый роман. Сейчас он состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой, у которой, как и у артиста, есть дочь от прошлых отношений. Как признается сам шоумен, его отношения с дочерью избранницы складывались поначалу непросто.
По некоторым данным, Шепелев и Тулупова решили жить вместе еще в начале этого года, по сути став одной большой семьей. Сам же телеведущий признается, что знакомству они с дизайнером обязаны своим детям, которые дружили. При этом, отмечает он, общение с дочерью Тулуповой Ладой изначально были весьма сложными. «Я ведь воспитывал мальчика, поэтому общение с девочкой на первых этапах превратилось для меня в настоящую катастрофу. Если к ней хоть немного неаккуратно прикоснуться или налить слишком мало молока в хлопья, она сразу же протестует или даже плачет. Я никак не мог смириться с этим первое время. Меня успокаивали, говорили, что это же маленький ребенок, но я так бесился, словно это была взрослая женщина», - приводит слова Шепелева портал «СтарХит».
Как объяснил сам телеведущий, позднее он все же свыкся и смог наладить общение с маленькой дочерью возлюбленной. «Мне позднее объяснили, что так все девочки себя ведут», - подытожил он.
По некоторым данным, Шепелев и Тулупова решили жить вместе еще в начале этого года, по сути став одной большой семьей. Сам же телеведущий признается, что знакомству они с дизайнером обязаны своим детям, которые дружили. При этом, отмечает он, общение с дочерью Тулуповой Ладой изначально были весьма сложными. «Я ведь воспитывал мальчика, поэтому общение с девочкой на первых этапах превратилось для меня в настоящую катастрофу. Если к ней хоть немного неаккуратно прикоснуться или налить слишком мало молока в хлопья, она сразу же протестует или даже плачет. Я никак не мог смириться с этим первое время. Меня успокаивали, говорили, что это же маленький ребенок, но я так бесился, словно это была взрослая женщина», - приводит слова Шепелева портал «СтарХит».
Как объяснил сам телеведущий, позднее он все же свыкся и смог наладить общение с маленькой дочерью возлюбленной. «Мне позднее объяснили, что так все девочки себя ведут», - подытожил он.