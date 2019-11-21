«Я так бесился»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях в общении с дочерью Тулуповой





По некоторым данным, Шепелев и Тулупова решили жить вместе еще в начале этого года, по сути став одной большой семьей. Сам же телеведущий признается, что знакомству они с дизайнером обязаны своим детям, которые дружили. При этом, отмечает он, общение с дочерью Тулуповой Ладой изначально были весьма сложными., - приводит слова Шепелева портал «СтарХит».Как объяснил сам телеведущий, позднее он все же свыкся и смог наладить общение с маленькой дочерью возлюбленной., - подытожил он.