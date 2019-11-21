Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель вступила в борьбу с Мариной Африкантовой





Все начиналось с того, что беременная Ольга Рапунцель начала высказываться о том, что Марине Африкантовой и Роману Капаклы нужно уже задумываться о детях, а не собак заводить. В итоге конфликт начал разрастаться. Марины и Ромы очень часто не бывает дома, а вот их щенок наоборот находится в квартире. Он очень сильно скулит, потому что никто с ним не играет. Интерес к маленькому животному начала проявлять дочь Оли Василиса, которая хотела просто с ним поиграть, однако Марина запретила ребенку даже близко подходить к ее собаке.Ольга отметила, что Марине жалко, чтобы ребенок пообщался с животным. А все усугубил и тот факт, что ранее Дмитрий Дмитренко поругался с Романом Капаклы, потому что тот подчеркнул, что собака им не нравится, но ребенка своего они к щенку все равно приводят.