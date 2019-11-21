Елена Яковлева продемонстрировала свои фотографии 50-летней давности

, - написала актриса под соответствующим постом. Поклонники единогласно отметили, что искренняя и открытая улыбка звезды совершенно не изменилась спустя много лет.- заключили подписчики в комментариях. Недавно в интервью изданию «7 дней» актриса рассказала, что в школьные годы у нее была только одна заветная мечта. Больше всего на свете школьница Яковлева хотела стать знаменитой, чего бы ей не пришлось ради этого сделать. Стоит отметить, что заветная мечта артистки полностью сбылась. На данный момент она активно участвует в съемках кино и сериалов, а также играет на сцене московских театров.Напомним, что свое детство актриса провела в постоянных разъездах. Ее отец был военным, поэтому семья часто переезжала из города в город. Елене Яковлевой приходилось постоянно ощущать себя новенькой в школах и с незнакомыми ровесниками.