Эксперты оценили пользу и вред лапши быстрого приготовления





Ключевыми компонентами для лапши быстрого приготовления остаются растительное масло, пшеничная мука и сушеные овощи. Довольно часто на упаковочном материале можно обнаружить изображение грибных либо мясных продуктов, однако в действительности такие ингредиенты там не используются.Диетологи подчеркивают, что лапша быстрого приготовления проходит все проверки от здравоохранительных служб, однако это не является подтверждением её безопасности при долгом употреблении. Эксперты отмечают, что частые обеды этим видом фаст-фуда могут привести к истощению. Важным фактором является то, что долгая переработка зёрен приводит к падению в них содержания полезных веществ. Почти все разновидности лапши быстрого приготовления имеют в собственном составе пальмовое масло, что рассматривается как усугубляющий фактор при различных заболеваниях. Такую же настороженность провоцируют бензоат и глутамат натрия, а также мальтодекстрин.