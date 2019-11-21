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Врачи рассказали о первых симптомах рака головного мозга

Глиобластома является одним из самых опасных видов онкологий на сегодняшний день. Первые симптомы рака головного мозга можно легко определить, говорят врачи.

Существует несколько тревожных сигналов, говорящих о развивающемся раке мозга. Из-за своеобразности распространения глиобластомы, вылечить её можно исключительно на первых стадиях. Если человек обратится к специалисту вовремя, в этом случае значительно повышается шанс ремиссии. В первую очередь потенциального онкобольного должны насторожить хронические головные боли, которые усиливаются после физической нагрузки. Якобы беспричинные головокружения также рекомендуется не игнорировать из-за риска метастазирования опухоли.

Больные могут испытывать потерю координации и необъяснимый звон в ушах, которые с большой вероятностью говорят о наличии заболевания. Врачи говорят, что надежда на то, что симптомы со временем пропадут, является крайне ошибочной. Даже если у человека не обнаружат онкологию, он все равно может страдать от другого опасного недуга. Единственной стоящей рекомендацией является обращение за медицинской помощью, которая поможет избежать летального исхода, говорят медики в публикации издания Argumenti.ru.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:36

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