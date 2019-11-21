Медики дали советы для очищения лёгких после курения





Врачи говорят, что существует несколько продуктов, помогающих в фильтрации легких после отказа от курения. Если придерживаться определенного рациона, то вред от сигарет можно значительно уменьшить. К таковым относится клюква, поедание которой способствует очищению ресничек в дыхательной системе. Их функция состоит в остановке канцерогенных веществ, чему может помочь употребление вышеназванной ягоды. Также следует обратить внимание и на имбирный чай. Его питье является отличным методом детоксикации организма и укреплению иммунитета против воспалений.Рекомендуется включить в ежедневное меню побольше фруктов и овощей, которые восстанавливают баланс витаминов и микроэлементов, поврежденный в результате табакокурения. Кроме прочего, свежая продукция помогает в выведении накопившихся смол и никотина из тела. Помимо диеты, бывшим курильщикам следует совершать длительные прогулки на природе для укрепления здоровья легких. Эффективным способом называют и избегание пассивного курения. Это не только поможет избежать вреда бронхам, но и укрепит решение больше не притрагиваться к сигаретам.