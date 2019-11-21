Участнику «Дома-2» Никите Уманскому разбили дорогой автомобиль
Отпуск, в котором находился участник «Дома-2» Никита Уманский, омрачился тем, что он попал в ДТП и разбил свою машину.
После того, как Никита прилетел с Сейшел, сразу отправился в отпуск. Но, как рассказывал сам участник, отдыхать ему не пришлось, потому что он решал вопросы, которые касаются его развития, а также бизнеса. Практически перед окончанием отпуска он и вовсе расстроился из-за того, что попал в ДТП. Для того, чтобы сообщить о том, что с ним произошло, Никита вышел в прямой эфир в Сети. Он отметил, что его личный мерседес поцарапал другой автомобиль, а его ремонт теперь обойдется недешево.
Произошедшее Уманский показал и в stories в своем личном Instagram. Теперь он выражает надежду, что часть расходов на ремонт удастся покрыть с помощью использования страховки. Радует только то, что в аварии никто не пострадал. Однако Уманского, скорее всего, это не волнует, так как он, выйдя в прямой эфир, продолжал шутить, а также заигрывать с представительницами прекрасного пола.
После того, как Никита прилетел с Сейшел, сразу отправился в отпуск. Но, как рассказывал сам участник, отдыхать ему не пришлось, потому что он решал вопросы, которые касаются его развития, а также бизнеса. Практически перед окончанием отпуска он и вовсе расстроился из-за того, что попал в ДТП. Для того, чтобы сообщить о том, что с ним произошло, Никита вышел в прямой эфир в Сети. Он отметил, что его личный мерседес поцарапал другой автомобиль, а его ремонт теперь обойдется недешево.
Произошедшее Уманский показал и в stories в своем личном Instagram. Теперь он выражает надежду, что часть расходов на ремонт удастся покрыть с помощью использования страховки. Радует только то, что в аварии никто не пострадал. Однако Уманского, скорее всего, это не волнует, так как он, выйдя в прямой эфир, продолжал шутить, а также заигрывать с представительницами прекрасного пола.