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«Зажигает по ночам»: Александр Малинин рассказал, чем занимается его сын Никита

Известный российский певец Александр Малинин откровенно рассказал прессе о том, как сейчас живет и чем занимается его сын и коллега по сцене Никита Малинин. Сын артиста, как известно, обрел первую популярность, став участником проекта «Фабрика звезд». Теперь же знаменитый отец удивляется тому, что сын давно не звонил, чтобы попросить денег.
«Зажигает по ночам»: Александр Малинин рассказал, чем занимается его сын Никита

Как утверждает Малинин-старший, его сын выступает до сих пор и продолжает активно заниматься творчеством. Правда, дает Никита Малинин не сольные концерты на больших площадках, а обычные выступления в ночных клубах, выходя на сцену под утро и играя танцевальную музыку. «Зажигает по ночам», - отметил исполнитель. Более того, по словам Александра Малинина, его сын на материальные проблемы совсем не жалуется. «Давно он уже не звонил, чтобы попросить денег, а значит, с финансовой точки зрения все хорошо», - приводит слова артиста портал «Дни.ру». Хотя, вспоминает певец, наследник не так давно просил у отца совета о том, как взять верхнюю ноту.

Говоря о собственной деятельности, прославленный музыкант отметил, что в скором времени планирует выступить на юбилейном концерте Стаса Намина под названием «Цветы».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:22

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