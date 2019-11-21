«Зажигает по ночам»: Александр Малинин рассказал, чем занимается его сын Никита





Как утверждает Малинин-старший, его сын выступает до сих пор и продолжает активно заниматься творчеством. Правда, дает Никита Малинин не сольные концерты на больших площадках, а обычные выступления в ночных клубах, выходя на сцену под утро и играя танцевальную музыку., - отметил исполнитель. Более того, по словам Александра Малинина, его сын на материальные проблемы совсем не жалуется., - приводит слова артиста портал «Дни.ру». Хотя, вспоминает певец, наследник не так давно просил у отца совета о том, как взять верхнюю ноту.Говоря о собственной деятельности, прославленный музыкант отметил, что в скором времени планирует выступить на юбилейном концерте Стаса Намина под названием «Цветы».