Наталья Бестемьянова рассказала, почему так и не завела детей
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова уже 36 лет проживает в браке с Игорем Бобриным, но у пары до сих пор нет наследников. Фигуристка поделилась доводами о том, почему она так и не завела детей.
После официального подтверждения своих отношений друзья молодой пары не верили в искренность их близости и не прогнозировали им длительных отношений. Но пара удивила всех не только крепким браком, но и теплыми отношениями в семье. После того, как основная масса знакомых смирилась с браком спортсменов, все чаще стали звучать вопросы о рождении наследников. «Мне никогда не хотелось заниматься детьми. Я получаю радость от выхода на лед. Катание дарит мне нереальное наслаждение», - поясняет фигуристка в интервью изданию «СтарХит».
По словам знаменитости, она с самого рождения ощущала, что ее предназначение заключается не в счастливом материнстве, а в успешной творческой карьере. Спортсменка никогда не жалела об отсутствии наследников. Бестемьянова предполагает, что такие принципы ей сформировала ее мать, которая умерла еще в молодом возрасте. Родительница фигуристки всегда мечтала о творческом процветании дочери и направляла на это все свои силы.
После официального подтверждения своих отношений друзья молодой пары не верили в искренность их близости и не прогнозировали им длительных отношений. Но пара удивила всех не только крепким браком, но и теплыми отношениями в семье. После того, как основная масса знакомых смирилась с браком спортсменов, все чаще стали звучать вопросы о рождении наследников. «Мне никогда не хотелось заниматься детьми. Я получаю радость от выхода на лед. Катание дарит мне нереальное наслаждение», - поясняет фигуристка в интервью изданию «СтарХит».
По словам знаменитости, она с самого рождения ощущала, что ее предназначение заключается не в счастливом материнстве, а в успешной творческой карьере. Спортсменка никогда не жалела об отсутствии наследников. Бестемьянова предполагает, что такие принципы ей сформировала ее мать, которая умерла еще в молодом возрасте. Родительница фигуристки всегда мечтала о творческом процветании дочери и направляла на это все свои силы.