Наталья Бестемьянова рассказала, почему так и не завела детей





После официального подтверждения своих отношений друзья молодой пары не верили в искренность их близости и не прогнозировали им длительных отношений. Но пара удивила всех не только крепким браком, но и теплыми отношениями в семье. После того, как основная масса знакомых смирилась с браком спортсменов, все чаще стали звучать вопросы о рождении наследников., - поясняет фигуристка в интервью изданию «СтарХит».По словам знаменитости, она с самого рождения ощущала, что ее предназначение заключается не в счастливом материнстве, а в успешной творческой карьере. Спортсменка никогда не жалела об отсутствии наследников. Бестемьянова предполагает, что такие принципы ей сформировала ее мать, которая умерла еще в молодом возрасте. Родительница фигуристки всегда мечтала о творческом процветании дочери и направляла на это все свои силы.