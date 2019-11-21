В декабре выйдут 3 смартфона с поддержкой 5G на различных платформах





К примеру, Qualcomm покажет флагманскую версию процессора Snapdragon 865. При этом компанией-производителем, готовой оснастить свой смартфон соответствующим чипом, оказалась Oppo. Многие ожидали сотрудничества Qualcomm с Xiaomi либо Samsung, но их сумели обойти в этом вопросе. Процессор Exynos 980 с 5G-модулем станет использовать Vivo для выпуска смартфона Vivo X30.Поклонники Xiaomi могут приобрести модель Redmi K30, которая будет укомплектована процессором MediaTek 6885. В соответствии с неподтверждёнными данными, данное устройство станет наиболее доступным из приведенных в списке новинок устройств. Более того – ожидается, что Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном среди всех устройств, получивших поддержку 5G-сетей. В целом, большое количество процессоров с модемами под новый стандарт связи позволит уменьшить цены на девайсы этой группы.