Муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной попал в больницу из-за дочери

Курбан Омаров вместе со своей дочерью Теоной смотрел по телевизору мультфильмы. Девочка очень сильно размахнулась пультом и случайного ударила своего отца. В итоге у Курбана были повреждены нос, а также лоб. Он обратился за помощью к врачам, которые наложили ему на лицо повязку. Стоит отметить, что Курбан достаточно много времени уделяет своим детям и часто остается с ними дома один.Сам Курбан Омаров к этой ситуации отнесся с юмором. В личном аккаунте в Сети он написал, что кто-то употребляет алкоголь или бегает от ОМОНа, но он для подобных развлечений уже стар. Однако во время просмотра обычных детских мультфильмов он все-таки пострадал.Большинство подписчиков Омарова пожелали ему, чтобы он поскорее выздоравливал, были и такие родители, кто отметил, что маленькие дети во время игры могут случайно задеть маму или папу.