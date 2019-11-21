Муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной попал в больницу из-за дочери
Супругу ведущей скандального реалити «Дома-2» Ксении Бородиной Курбану Омарову пришлось обратиться за медицинской помощью. Он пострадал от случайного удара телевизионным пультом, который совершила его дочь.
Курбан Омаров вместе со своей дочерью Теоной смотрел по телевизору мультфильмы. Девочка очень сильно размахнулась пультом и случайного ударила своего отца. В итоге у Курбана были повреждены нос, а также лоб. Он обратился за помощью к врачам, которые наложили ему на лицо повязку. Стоит отметить, что Курбан достаточно много времени уделяет своим детям и часто остается с ними дома один.
Сам Курбан Омаров к этой ситуации отнесся с юмором. В личном аккаунте в Сети он написал, что кто-то употребляет алкоголь или бегает от ОМОНа, но он для подобных развлечений уже стар. Однако во время просмотра обычных детских мультфильмов он все-таки пострадал.
Большинство подписчиков Омарова пожелали ему, чтобы он поскорее выздоравливал, были и такие родители, кто отметил, что маленькие дети во время игры могут случайно задеть маму или папу.
Курбан Омаров вместе со своей дочерью Теоной смотрел по телевизору мультфильмы. Девочка очень сильно размахнулась пультом и случайного ударила своего отца. В итоге у Курбана были повреждены нос, а также лоб. Он обратился за помощью к врачам, которые наложили ему на лицо повязку. Стоит отметить, что Курбан достаточно много времени уделяет своим детям и часто остается с ними дома один.
Сам Курбан Омаров к этой ситуации отнесся с юмором. В личном аккаунте в Сети он написал, что кто-то употребляет алкоголь или бегает от ОМОНа, но он для подобных развлечений уже стар. Однако во время просмотра обычных детских мультфильмов он все-таки пострадал.
Большинство подписчиков Омарова пожелали ему, чтобы он поскорее выздоравливал, были и такие родители, кто отметил, что маленькие дети во время игры могут случайно задеть маму или папу.