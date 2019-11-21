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«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций материнской компании

«Газпром газораспределение» на данный момент входит в структуры госкомпании «Газпром». В ближайшее время компания планирует продать на Московской бирже 850 590 000 обычный именных акций отечественного газового гиганта, что эквивалентно 3,59% акций материнской компании.
«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций материнской компании

Такие данные приводит пресс-служба холдинга. Сообщается, что прием заявок будет проводиться в этот четверг, 21 ноября с 10 часов утра до 17 часов вечера. Стоит отметить, что на момент закрытия торгов днем ранее стоимость одной обыкновенной акции «Газпрома» установилась на отметке 248 рублей 01 копеек. То есть суммарная стоимость выставляемого дочерней структурой «Газпрома» пакета акций может быть оценена приблизительно в 211 миллиардов. При этом по состоянию на 20 ноября текущего года уровень капитализации госкомпании оценивается в 5,95 триллионов рублей. На долю государства приходится 38,37% акций компании, держателем еще одного крупного пакета в 10,97% является «Роснефтегаз».

Примечательно, что совсем недавно российский президент Владимир Путин, выступая в рамках форума «Россия зовет», заявил о минимальном уровне капитализации газового гиганта за последние годы и отметил, что в таких условиях сложно даже подсчитать потенциал роста «Газпрома».

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Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:40

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