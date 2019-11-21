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iPhone 12 показали на новых рендерах

До выхода нового поколения смартфонов от американской компании Apple осталось еще около 10 месяцев, тем более, что только в сентябре этого года компания представила iPhone 11. Однако в Сети уже начали появляться рендеры, которые показывают предполагаемый облик будущего iPhone 12.
iPhone 12 показали на новых рендерах

Так, накануне известный в Сети инсайдер Бен Гескин, который неоднократно публиковал весьма достоверные данные из мира потребительской электроники, опубликовал новый рендер предполагаемого iPhone 12. Примечательно, что на этих изображениях смартфон фактически копирует отдельные элементы внешности от планшетов iPad Pro, а также смартфонов старых серий - iPhone 4 и 5. Позднее этот же источник опубликовал дополнительные изображения, показав устройство со включенным экраном несколько иного формата. Кроме того, на показанных рендерах можно увидеть, что блок камер устройства сохранил свои прежние очертания, однако получил дополнительный четвертый «глазок» объектива.

Как утверждает Гескин, пользователи вряд ли увидят в следующем году нечто подобное. При этом он уверен, что «челка», которая появилась еще в модели iPhone Х, никуда не исчезнет и в 2020 году, а лишь немного уменьшится в размерах.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:37

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