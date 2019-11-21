Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о ее смерти
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию, которую распространяли о ней недоброжелатели. В семье отрицают смерть актрисы и называют злых языков просто «существами низшего звена».
В группе поддержки Заворотнюк в Instagram отмечают, что в социальных сетях распространилась переписка, в которой утверждалось, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» уже нет в живых. При чем информация исходила якобы от близкой знакомой семьи и по согласованию врача. «Подобные слухи за гранью этики, здравого смысла и человечности», - заявляют в группе поддержки актрисы. Подписчики недовольны и заверяют, что передадут содержимое переписки в клинику. Медицинские работники должны понять, кто распространяет слухи о знаменитости и желает ей зла.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк находится на реабилитации в одной из московских клиник. Звезда страдает онкологическим заболеванием и перенесла уже несколько операций. Прогнозы врачей на данный момент утешительны, но все равно призваны молиться за актрису всей страной.
В группе поддержки Заворотнюк в Instagram отмечают, что в социальных сетях распространилась переписка, в которой утверждалось, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» уже нет в живых. При чем информация исходила якобы от близкой знакомой семьи и по согласованию врача. «Подобные слухи за гранью этики, здравого смысла и человечности», - заявляют в группе поддержки актрисы. Подписчики недовольны и заверяют, что передадут содержимое переписки в клинику. Медицинские работники должны понять, кто распространяет слухи о знаменитости и желает ей зла.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк находится на реабилитации в одной из московских клиник. Звезда страдает онкологическим заболеванием и перенесла уже несколько операций. Прогнозы врачей на данный момент утешительны, но все равно призваны молиться за актрису всей страной.