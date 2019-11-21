Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о ее смерти





В группе поддержки Заворотнюк в Instagram отмечают, что в социальных сетях распространилась переписка, в которой утверждалось, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» уже нет в живых. При чем информация исходила якобы от близкой знакомой семьи и по согласованию врача., - заявляют в группе поддержки актрисы. Подписчики недовольны и заверяют, что передадут содержимое переписки в клинику. Медицинские работники должны понять, кто распространяет слухи о знаменитости и желает ей зла.Напомним, что Анастасия Заворотнюк находится на реабилитации в одной из московских клиник. Звезда страдает онкологическим заболеванием и перенесла уже несколько операций. Прогнозы врачей на данный момент утешительны, но все равно призваны молиться за актрису всей страной.