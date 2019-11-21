Разработан гибридный аэрогель, помогающий срастить перелом за пару дней





Выращивание костей - нелегкая задача, но легчайшее твердое вещество в мире может помочь в достижении успеха. Ученые нашли метод, включающий гибридные аэрогели. Эти прочные, но сверхлегкие материалы могут стимулировать рост новой костной ткани и заменять утраченные или поврежденные. Недавнее исследование использовало его для восстановления органических структур путем регенерации кости. Соединение свойств твердого тела и газа делает аэрогели чрезвычайно пористыми и эффективными в медицине. Эти два качества делают их исключительно подходящими для использования хирургами и травматологами.В основном, они будут размещаться в месте восстановления кости, где поспособствуют направлению растущей ткани вдоль предназначенного пути. Кроме прочего, они наполовину сделаны из белков, которые в конечном итоге расщепляются организмом. Другая половина, диоксид кремния, медленно "тает" в виде орто-кремниевой кислоты, которая ускоряет заживление ран. Эта способность гибридного аэрогеля усиливать костную регенерацию делает его одной из передовых терапевтических технологий. Если следующее исследование будет успешным, то переломы смогут заживать в течение нескольких дней, а не недель.