Специалисты подсчитали все золото мира





По словам авторов этого расчета, общая масса всего добытого на Земле золота по состоянию на конец позапрошлого года составляла 190,04 тысячи тонн. В организации при этом уточняют, что в этот расчет включены также все исторические артефакты, выполненные из золота. Также подчеркивается, что ежегодная добыча золота приносит еще около 2500-3000 тонн золота. Также специалисты подсчитали, что из всего золота, добытого за историю существования человечества, примерно две трети было извлечено из недр только за последние 70 лет. При этом около половины всех запасов золота использовали для создания украшений – 47,7% в точном процентном выражении.Все оставшиеся запасы, которые все еще находится в недрах Земли, уже значительно меньше тех, что были подняты на поверхность, и составляют всего 54 000 тонн. Несмотря на то, что в последние годы объемы добычи золота неизменно росли, эксперты считают, что в ближайшее десятилетие тенденция сменится на спад.