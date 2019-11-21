Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно по размерам скоро догонит Александру Черно
Бывшая участница «Дом-2» Мария Кохно после того, как покинула проект, начала большое внимание уделять своей внешности. Однако она настолько перестаралась, что скоро внешне по габаритам догонит Александру Черно.
Известно, что Мария Кохно одновременно сделала две операции, а именно подправила себе грудь, а также нос. Исправила она ситуацию с щеками и губами, откачав лишний гель. Однако со своей пятой точкой девушка очень перестаралась.
Подобный вывод сделали фолловеры, которые увидели новое фото девушки в Сети. Именно ее бедра выделялись больше всего на снимке и отвлекли внимание от самой Марии, а также ее матери. Большинство даже подчеркнуло, что попа Марии Кохно по размерам вот-вот догонит размеры другой популярной участницы скандального реалити-проекта «Дом-2» Александры Черно.
Хотя сама Александра постоянно пытается уменьшить свой вес, а для этого прибегает даже к различного рода диетам, но пока значительного результата у нее добиться не вышло.
Известно, что Мария Кохно одновременно сделала две операции, а именно подправила себе грудь, а также нос. Исправила она ситуацию с щеками и губами, откачав лишний гель. Однако со своей пятой точкой девушка очень перестаралась.
Подобный вывод сделали фолловеры, которые увидели новое фото девушки в Сети. Именно ее бедра выделялись больше всего на снимке и отвлекли внимание от самой Марии, а также ее матери. Большинство даже подчеркнуло, что попа Марии Кохно по размерам вот-вот догонит размеры другой популярной участницы скандального реалити-проекта «Дом-2» Александры Черно.
Хотя сама Александра постоянно пытается уменьшить свой вес, а для этого прибегает даже к различного рода диетам, но пока значительного результата у нее добиться не вышло.