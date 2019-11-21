Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно по размерам скоро догонит Александру Черно





Известно, что Мария Кохно одновременно сделала две операции, а именно подправила себе грудь, а также нос. Исправила она ситуацию с щеками и губами, откачав лишний гель. Однако со своей пятой точкой девушка очень перестаралась.Подобный вывод сделали фолловеры, которые увидели новое фото девушки в Сети. Именно ее бедра выделялись больше всего на снимке и отвлекли внимание от самой Марии, а также ее матери. Большинство даже подчеркнуло, что попа Марии Кохно по размерам вот-вот догонит размеры другой популярной участницы скандального реалити-проекта «Дом-2» Александры Черно.Хотя сама Александра постоянно пытается уменьшить свой вес, а для этого прибегает даже к различного рода диетам, но пока значительного результата у нее добиться не вышло.