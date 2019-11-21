Названы главные признаки появления алкоголизма





По словам эксперты, симптомом алкоголизма может считаться неспособность человека воздержаться от употребления спиртного даже в тех случаях, когда это имеет негативные последствия в его жизни или вопреки намерению бросить пить. Кроме того, в числе признаков зависимости она называет и случаи, когда повседневная жизнь человека фактически вращается вокруг спиртного или усилий, направленных на то, чтобы его заполучить., - утверждает Лорберг.Эксперт также уверена, что выбор конкретного напитка никак не влияет на зависимость. По ее словам, даже красное вино при его ежедневном употреблении может нести немало рисков для здоровья, несмотря на то, что в бокале вина содержится значительно меньше спирта, чем в более крепких напитках.