Названы главные признаки появления алкоголизма
Ежедневное употребление алкогольных напитков несет риск здоровью, а неспособность ограничиться малыми порциями в рамках одного вечера можно считать симптомом появления алкогольной зависимости. Основные признаки алкоголизма назвала известный французский аддиктолог Мокка Лорберг.
По словам эксперты, симптомом алкоголизма может считаться неспособность человека воздержаться от употребления спиртного даже в тех случаях, когда это имеет негативные последствия в его жизни или вопреки намерению бросить пить. Кроме того, в числе признаков зависимости она называет и случаи, когда повседневная жизнь человека фактически вращается вокруг спиртного или усилий, направленных на то, чтобы его заполучить. «Если вы выпили первый бокал, чтобы немного унять желание, а после в течение какого-то времени ваше самочувствие улучшается – это также признак зависимости. Равно как и то, что потребление спиртных напитков превращается для вас в навязчивую идею», - утверждает Лорберг.
Эксперт также уверена, что выбор конкретного напитка никак не влияет на зависимость. По ее словам, даже красное вино при его ежедневном употреблении может нести немало рисков для здоровья, несмотря на то, что в бокале вина содержится значительно меньше спирта, чем в более крепких напитках.
По словам эксперты, симптомом алкоголизма может считаться неспособность человека воздержаться от употребления спиртного даже в тех случаях, когда это имеет негативные последствия в его жизни или вопреки намерению бросить пить. Кроме того, в числе признаков зависимости она называет и случаи, когда повседневная жизнь человека фактически вращается вокруг спиртного или усилий, направленных на то, чтобы его заполучить. «Если вы выпили первый бокал, чтобы немного унять желание, а после в течение какого-то времени ваше самочувствие улучшается – это также признак зависимости. Равно как и то, что потребление спиртных напитков превращается для вас в навязчивую идею», - утверждает Лорберг.
Эксперт также уверена, что выбор конкретного напитка никак не влияет на зависимость. По ее словам, даже красное вино при его ежедневном употреблении может нести немало рисков для здоровья, несмотря на то, что в бокале вина содержится значительно меньше спирта, чем в более крепких напитках.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:18