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Эксперты назвали не рекомендуемые к установке приложения

Эксперты составили список приложений, которые нельзя размещать на телефон. Часть приложений из официального магазина Apple либо Google могут нести угрозу устройству и безопасности персональных данных.
Эксперты назвали не рекомендуемые к установке приложения

В первую очередь эксперты отмечают важность установки приложений из проверенных официальных источников. Инсталляция программ вручную создаёт потенциальную угрозу. Соответственно, файлы из этой группы могут стать угрозой для безопасности личных данных. В особенности осторожными требуется оставаться с использованием банковских сервисов.

Следует проявлять осторожность с использованием приложений, которые имеют отношение к астрологическим прогнозам, гороскопам и прочим развлечениям мистической направленности. После оформления подписки на них человек обеспечивает мошенников доходом сразу на несколько месяцев. Такие приложения зачастую требуют дать разрешение на дорогую подписку.

Специалисты предупреждают о существовании программ, которые маскируются под различные полезные инструменты. К примеру, сервис метеоданных может неожиданно потребовать доступ к отправке SMS-сообщений. Стоит с подозрительностью относиться к таким программам. Если фонарик требует разрешение на запись звонков или контроль списка контактов, это прямое указание на мошеннические схемы. Важно контролировать установку программ соцсетей. Для множества случаев мошенники совершают попытки хищения логина аккаунта и пароля в целях проникновения в личный кабинет человека.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:04

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