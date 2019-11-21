Эмили Ратаковски сфотографировалась в купальнике из 90-х

Большинство модных трендов теперь склоняется к возвращению кроя, стиля и особенностей одежды из прошлых десятилетий. Эмили Ратаковски является именитым кутюрье, которой принадлежит торговая марка Inamorata. Её круг интересов касается дизайна нижнего белья и верхней одежды. Последним веянием в её коллекции оказались леопардовые принты, вдохновленные купальниками из 90-х годов. Новая публикация фотомодели в соцсети Instagram произвела сильное впечатление на подписчиков.На снимке Ратаковски предстала в ретро-бикини, дополнив образ любимой панамкой. На данный момент пост набрал около 600 тысяч "лайков" и множество восторженных комментариев. Бренд Inamorata в первую очередь известен своими микроскопическими купальниками и монокини, которые не пользуются всеобщим спросом. Женщин-клиентов больше интересуют деловые костюмы и пиджаки высокого качества, новые модели которых тоже были недавно представлены в линейке компании.