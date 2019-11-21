«Посмотреть на процесс со стороны»: Анна Михалкова рассказала, зачем ездила смотреть роды
Известная российская актриса Анна Михалкова стала гостьей популярного шоу «Вечерний Ургант», которое выходит в эфире Первого канала. В беседе с ведущим артистка рассказала о съемках в комедийном фильме «Давай разведемся!», а также призналась, зачем ездила в роддом смотреть на настоящие роды.
Михалкова, как известно, является многодетной матерью, а значит, о родах ей известно немало, но актриса все же не так давно побывала в роддоме, где лично наблюдала за проессом. Как оказалось, дело в том, что в новой комедии ей досталась роль врача-гинеколога, при этом в одной из сцен, предусмотренных сценарием фильма, ей нужно было принять роды. «Так уж устроено, что в памяти остается немногое. Кроме того, мне нужно было посмотреть на этот процесс со стороны. Я деликатно наблюдала издалека. Но все равно начала в какой-то момент сопереживать роженице, поэтому опять пропустила все действия врача. Пришлось потом еще раз идти», - рассказала знаменитость.
Примечательно, что все старания Анны Михалковой оказались напрасны, поскольку сцена, в которой она принимает роды, так и не попала в финальную редакцию ленты.
Михалкова, как известно, является многодетной матерью, а значит, о родах ей известно немало, но актриса все же не так давно побывала в роддоме, где лично наблюдала за проессом. Как оказалось, дело в том, что в новой комедии ей досталась роль врача-гинеколога, при этом в одной из сцен, предусмотренных сценарием фильма, ей нужно было принять роды. «Так уж устроено, что в памяти остается немногое. Кроме того, мне нужно было посмотреть на этот процесс со стороны. Я деликатно наблюдала издалека. Но все равно начала в какой-то момент сопереживать роженице, поэтому опять пропустила все действия врача. Пришлось потом еще раз идти», - рассказала знаменитость.
Примечательно, что все старания Анны Михалковой оказались напрасны, поскольку сцена, в которой она принимает роды, так и не попала в финальную редакцию ленты.