Эксперты назвали спасающие глаза от вредного воздействия синего цвета продукты





С повышением возраста риск появления заболеваний глаз также становится выше. На состояние зрения оказывают влияние генетика, питание, а также образ жизни. Особое внимание требуется уделить продуктам, содержащим антиоксиданты. В природе именно эти вещества используются в качестве светофильтров, которые поглощают агрессивные лучи света, что даёт им возможность нейтрализовать негативное воздействие. Наличие в растениях таких компонентов помогает сделать их значимой частью рациона человека.Зачастую лютеин и зеаксантин образуют вещества, которые скапливаются в сетчатке глаз. Поскольку они помогают обеспечить защиту от вредного влияния излучения синего света, эксперты советуют уделить особое внимание желткам яиц, зелёному горошку, шпинату, капусте, фисташкам и петрушке. Диетологи подчеркивают, что указанные продукты заметно лучше усваиваются во время употребления их с различными жирами.