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Эксперты назвали спасающие глаза от вредного воздействия синего цвета продукты

Эксперты составили список продуктов, которые могут спасти глаза от негативного влияния излучения синего цвета. Иностранные диетологи отметили, что помощь в этом случае может оказать пища, содержащая зеаксантин и лютеин.

С повышением возраста риск появления заболеваний глаз также становится выше. На состояние зрения оказывают влияние генетика, питание, а также образ жизни. Особое внимание требуется уделить продуктам, содержащим антиоксиданты. В природе именно эти вещества используются в качестве светофильтров, которые поглощают агрессивные лучи света, что даёт им возможность нейтрализовать негативное воздействие. Наличие в растениях таких компонентов помогает сделать их значимой частью рациона человека.

Зачастую лютеин и зеаксантин образуют вещества, которые скапливаются в сетчатке глаз. Поскольку они помогают обеспечить защиту от вредного влияния излучения синего света, эксперты советуют уделить особое внимание желткам яиц, зелёному горошку, шпинату, капусте, фисташкам и петрушке. Диетологи подчеркивают, что указанные продукты заметно лучше усваиваются во время употребления их с различными жирами.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:35

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