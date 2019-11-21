Яна Кошкина высказалась по поводу слухов о ее романе с Гариком Мартиросяном





Как известно, Яна Кошкина довольно часто приходит в гости на шоу «Comedy Club», при этом, по словам актрисы, она действительно часто пересекается с известным шоуменом на съемках. Но при этом у нее даже нет его телефона., - подчеркнула Кошкина.По словам артистки, пресса вообще часто подозревает ее в том, что она беременна. В последний раз такой вывод был сделан из-за надетого Кошкиной на одной из светских мероприятий платья., - объяснила Яна Кошкина.