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Яна Кошкина высказалась по поводу слухов о ее романе с Гариком Мартиросяном

Известная российская актриса Яна Кошкина стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», которая выходит в эфире «Русского радио». В рамках этой передачи артистка прокомментировала слухи о том, что она якобы завела роман с известным российским комиком и шоуменом Гариком Мартиросяном.

Как известно, Яна Кошкина довольно часто приходит в гости на шоу «Comedy Club», при этом, по словам актрисы, она действительно часто пересекается с известным шоуменом на съемках. Но при этом у нее даже нет его телефона. «Личного общения между нами никогда не было, поэтому я бы хотела этот миф развенчать. Я сначала над такими сплетнями только смеялась, но потом даже обидно стало. Я на съемках с его супругой виделась – красивая, роскошная женщина с хорошим чувством юмора. Вообще, в шоу-бизнесе довольно спокойно воспринимают подобные слухи и даже стараются не обращать на них внимание», - подчеркнула Кошкина.

По словам артистки, пресса вообще часто подозревает ее в том, что она беременна. В последний раз такой вывод был сделан из-за надетого Кошкиной на одной из светских мероприятий платья. «Я вроде и не поправлялась. Даже не знаю, зачем такое писать. Может, они хотят, чтобы я уже поскорее семьей обзавелась», - объяснила Яна Кошкина.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:03

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