Apple подала в суд из-за российского патента на функцию экстренных вызовов





В материалах дела идет речь о патенте на полезную модель, в котором описывается телефонный аппарат с функцией экстренной связи. Устройство, как отмечается, может соединить пользователя с экстренными службами по нескольким каналам, что позволяет позвать на помощь даже в том случае, если нет денег на счету или СИМ-карта не работает. Более того, устройство также позволяет пользователю отправлять координаты своего местонахождения спасателям. Сам патент был зарегистрирован еще шесть лет тому назад. Заседание суда, в рамках которого будет рассматриваться данный иск, назначено на 2 декабря.Примечательно, что это уже не первый иск от Apple в рамках спора за этот патент, более того, ранее компания уже проиграла один такой суд. Стоит напомнить, что в смартфонах компании из Купертино присутствует функция под названием «Экстренный вызов», с помощью которой владелец может отправить оповещение, если окажется в опасной или экстренной ситуации.