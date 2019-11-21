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В Москве заработала школа для будущих отцов

В Москве начала работу школа для будущих отцов, в которой обучают оказанию помощи матерям. Мужчинам передают знания касательно правильной заботы о новорожденном для максимальной готовности к различным событиям в жизни малышей.

Курс смог заинтересовать многих жителей столицы, которые приготовились не просто поменять собственный статус, но также быть ответственными родителями для своих малышей. Школа запрещает мужчинам испытывать страх. Молодые родители обязаны уметь принимать решения в моменты, когда их жена либо ребёнок сталкиваются с некими проблемами. На сегодня будущие отцы с определённым недоверием смотрят на различные действия реаниматологов с детьми.

«Вот ребёнок, который посинел и пыхтит. Таким способом подняли за задние ноги и шлёпнули. Просто несильно хлопнули ладошкой по спине. Как правило, вылетает тут же всё», - отмечают процедуру помощи детям при проблемах с дыханием после родов.

Все, кто пришли, однако отказываются пробовать действовать самим, могут получить напоминание о важности понимания принципов спасения женщины и ребёнка при появлении экстренной ситуации. Обычная замена пелёнок младенцу так же имеет большое значение. Преподаватели-медики из «Школы отцов» выразили уверенность, что способность заменить мать укрепляет семейные узы.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:55

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