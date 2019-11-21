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Продюсер рассказала секрет постельной сцены с Критиной Асмус в фильме «Текст»

С момента выхода на экраны фильма «Текст» с Кристиной Асмус в одной из главных ролей, публика больше заинтересована не самой лентой, а откровенной постельной сценой, в которой снялась актриса. Продюсер Ольга Леснова рассказала о том, как происходили съемки этого эпизода, который до сих пор активно обсуждает аудитория.
Продюсер рассказала секрет постельной сцены с Критиной Асмус в фильме «Текст»

В беседе с журналистами «Пятого канала» продюсер напомнила, что для съемки таких интимных сцен кинематографисты используют специальные приспособления, позволяющие актерам не касаться друг друга. «Это очень тонкие накладки, совпадающие по своему цвету с тоном человеческой кожи. Художники позднее рисуют на них части тела и создают эффект натуральности. Все остальное зависит от талантливой игры актеров», - заявила Леснова, подчеркнув, что Асмус, по ее убеждению, во время съемки скандальной сцены работала именно с такими накладками.

Напомним, актриса Кристина Асмус и супруга известного российского комика Гарика Харламова сыграла в фильме главную роль. Ее партнером по съемочной площадке стал Иван Янковский, с которым она снималась в весьма откровенных сценах. Это привело к тому, что мужа актрисы в последнее время донимают вопросами о том, как он относится к новой работе жены.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:46

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