Продюсер рассказала секрет постельной сцены с Критиной Асмус в фильме «Текст»





В беседе с журналистами «Пятого канала» продюсер напомнила, что для съемки таких интимных сцен кинематографисты используют специальные приспособления, позволяющие актерам не касаться друг друга., - заявила Леснова, подчеркнув, что Асмус, по ее убеждению, во время съемки скандальной сцены работала именно с такими накладками.Напомним, актриса Кристина Асмус и супруга известного российского комика Гарика Харламова сыграла в фильме главную роль. Ее партнером по съемочной площадке стал Иван Янковский, с которым она снималась в весьма откровенных сценах. Это привело к тому, что мужа актрисы в последнее время донимают вопросами о том, как он относится к новой работе жены.