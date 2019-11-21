Билл Гейтс финансирует стартап Heliogen для выработки чистой энергии





В соответствии с замыслом основателей Heliogen, новинка позволит сделать гораздо более дешевой выработку стали, цемента и стекла, снизит вредные выбросы в атмосферу промпредприятий. Для электростанции зеркала изменяют собственную позицию без какого-либо вмешательства со стороны людей. Как итог происходит достаточно быстрое накопление энергии от солнечного излучения для генерирования теплового потока с температурой больше тысячи градусов Цельсия.Генерируемая энергия может использоваться в производственных процессах, что существенно понизит степень парникового эффекта, а также замедлит степень глобального потепления. Кроме Билла Гейтса, стартап Heliogen получил финансирование от Патрика Синьсяна, собственника издания Los Angeles Times. Организатором проекта по генерированию экологически чистой энергии стал Билл Гросс. Стартап нацелен на снижение стоимости производства и предотвращение загрязнения окружающей среды.