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Врачи впервые охладили человека до состояния анабиоза

Американские врачи провели эксперимент, в рамках которого охладили тело человека до состояния клинической смерти. Об успешном эксперименте по введению пациента в анабиоз пишет издание New Scientist.
Врачи впервые охладили человека до состояния анабиоза

Отмечается, что необходимость проведения такой процедуры может быть вызвана тем фактом, что многие люди с опасными для жизни травмами могут умереть раньше, чем специалисты окажут им соответствующую помощь. По словам ученых-медиков из Университета Мэриленда, им удалось успешно ввести в состояние так называемого анабиоза как минимум одного из своих пациентов. В то же самое время они не стали раскрывать, какому количеству людей удалось спасти жизнь при проведении подобной процедуры. Новая экспериментальная методика была включена в комплекс мероприятий по реанимации пациентов, доставленных в медицинский центр при Университете с травмами, имеющими высокий риск летального исхода: ножевые и огнестрельные ранения. Такие пострадавшие часто теряют много крови, у них отказывает сердце, поэтому у медиков есть лишь несколько минут на оказание помощи, а шансы выжить при этом не превышают 5%.

По утверждению авторов данного метода, они максимально быстро охлаждают все тело примерно до 10 градусов. Достигается это посредством полной замены крови в организме на физраствор, охлажденный до околонулевой температуры. В этот же момент деятельность мозга человека почти прекращается, а сам он отсоединяется от охлаждающей системы и направляется в операционную. С этого момента у хирургов есть всего пара часов на проведение операции и устранение угрожающих жизни повреждений. После врачи восстанавливают человеку привычную температуру тела и проводят реанимационные процедуры, пытаясь запустить его сердце.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:27

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