АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Британский студент нашел существо возрастом 185 млн лет в куске пирита

В куске пирита британский студент-медик Аарон Смит сумел найти окаменевшего моллюска возрастом 185 млн лет. Речь идёт об ископаемых останках древних морских существ, которые удалось идентифицировать при помощи экспертов.
Британский студент нашел существо возрастом 185 млн лет в куске пирита

Как выяснилось, представитель вида Cleviceras не обладал твердой раковиной. Подобные объекты с закрученной формой весьма часто могут быть обнаружены в известняках сферического вида. Наиболее известными представителями головоногих на сегодня являются осьминоги и кальмары. Для ископаемого образца окаменелость оказалась спрятана под слоем пирита, имеющего внешнее сходство с золотом. Во время ведения поисков на пляже британский студент обнаружил окаменелости с похожим возрастом. При этом лишь один образец сумел привлечь особе внимание.

«Известняковое "ядро" оказалось скрыто от внимания людей железным колчеданом. После полировки его поверхность стала похожей на золото. Меня очень удивил иной факт эти окаменелости возрастом 185 млн лет оставались на йоркширском побережье, ожидая, пока будут найдены», - отметил Аарон Смит.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple подала в суд из-за российского патента на функцию экстренных…
Яна Кошкина высказалась по поводу слухов о ее романе с Гариком…
В Москве заработала школа для будущих…
Продюсер рассказала секрет постельной сцены с Критиной Асмус в фильме…
Билл Гейтс финансирует стартап Heliogen для выработки чистой…
Врачи впервые охладили человека до состояния…
Анастасия Стоцкая показала фото с подросшими детьми и рассказала об их…
Британский студент нашел существо возрастом 185 млн лет в куске…
Жевательная резинка без сахара защищает зубы от…
Телеведущий Алексей Пиманов назвал идеальной 13-летнюю разницу с третьей супругой Ольгой…
Hyundai Sonata выйдет в «заряженной» N-версии на 308 л.…
Артистка Глюкоза взволновала поклонников провокационным фото с капающими изо рта каплями…
«Лаборатория Касперского» спрогнозировала развитие сложных угроз в 2020…
На первом свидании Сергей Полунин подарил Елене Ильиных…
Ученые нашли у аутизма и эпилепсии много общих…
Екатерина Климова показала, как лепит пельмени с 4-летней дочкой…
Стали известны самые популярные цвета автомобилей в…
Полина Гагарина призналась, что не ограничивает себя в…
Ученые: Пробиотики могут навредить…
В России сняли на видео испытания одной из мощнейших в мире…
В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Юлии Белой с избивавшим ее первым…
"Дом престарелых обеспечен": Роза Сябитова высказалась по поводу старости Ксении…
Российские ученые выявили новый материал для левитирующего…
Майя Донцова не смогла скрыть беременный живот на программе "Бородина против…
В Сети обсуждают причудливый тюнинг УАЗ-452…
Сын Анны Нетребко Тьяго исполнил песню из мультфильма «Король Лев» и получил…
Ученые рассчитали средний размер мужского…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев получил работу мечты в команде Любови…
Миллионы минивэнов Fiat Chrysler превратили в уникальный…
Сбросивший 100 килограммов Александр Семчев пожаловался на проблемы со…
Роза Сябитова: Ксении Собчак такого бы мужа, как Никита…
Чувство сытости наступает при растяжении кишечника, а не…
Прохор Шаляпин публично отказался от экс-избранницы Татьяны…
В Сети показали видео экстремальных испытаний карабина на базе…
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин обнажилась у собственной…
Пропуск завтрака понижает оценки на выпускных…
"Ты в рамках свиньи живешь": Ксения Собчак поспорила с Гай Германикой по поводу…
Вторая пара российских истребителей Су-30СМ отправилась в…
ПСБ по МСФО за 3 квартала текущего года получил чистой прибыли 10,0 млрд…
Антон Богославский: "Не стоит уделять столько внимания закрытию Ольгой Бузовой страницы в…
Просмотреть все новости