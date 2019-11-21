Британский студент нашел существо возрастом 185 млн лет в куске пирита





Как выяснилось, представитель вида Cleviceras не обладал твердой раковиной. Подобные объекты с закрученной формой весьма часто могут быть обнаружены в известняках сферического вида. Наиболее известными представителями головоногих на сегодня являются осьминоги и кальмары. Для ископаемого образца окаменелость оказалась спрятана под слоем пирита, имеющего внешнее сходство с золотом. Во время ведения поисков на пляже британский студент обнаружил окаменелости с похожим возрастом. При этом лишь один образец сумел привлечь особе внимание., - отметил Аарон Смит.