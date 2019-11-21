Британский студент нашел существо возрастом 185 млн лет в куске пирита
В куске пирита британский студент-медик Аарон Смит сумел найти окаменевшего моллюска возрастом 185 млн лет. Речь идёт об ископаемых останках древних морских существ, которые удалось идентифицировать при помощи экспертов.
Как выяснилось, представитель вида Cleviceras не обладал твердой раковиной. Подобные объекты с закрученной формой весьма часто могут быть обнаружены в известняках сферического вида. Наиболее известными представителями головоногих на сегодня являются осьминоги и кальмары. Для ископаемого образца окаменелость оказалась спрятана под слоем пирита, имеющего внешнее сходство с золотом. Во время ведения поисков на пляже британский студент обнаружил окаменелости с похожим возрастом. При этом лишь один образец сумел привлечь особе внимание.
«Известняковое "ядро" оказалось скрыто от внимания людей железным колчеданом. После полировки его поверхность стала похожей на золото. Меня очень удивил иной факт эти окаменелости возрастом 185 млн лет оставались на йоркширском побережье, ожидая, пока будут найдены», - отметил Аарон Смит.
Как выяснилось, представитель вида Cleviceras не обладал твердой раковиной. Подобные объекты с закрученной формой весьма часто могут быть обнаружены в известняках сферического вида. Наиболее известными представителями головоногих на сегодня являются осьминоги и кальмары. Для ископаемого образца окаменелость оказалась спрятана под слоем пирита, имеющего внешнее сходство с золотом. Во время ведения поисков на пляже британский студент обнаружил окаменелости с похожим возрастом. При этом лишь один образец сумел привлечь особе внимание.
«Известняковое "ядро" оказалось скрыто от внимания людей железным колчеданом. После полировки его поверхность стала похожей на золото. Меня очень удивил иной факт эти окаменелости возрастом 185 млн лет оставались на йоркширском побережье, ожидая, пока будут найдены», - отметил Аарон Смит.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00