Ученые: Пробиотики могут навредить кишечнику





Ученые из разных уголков мира в последнее время стали все чаще выступать с заявлениями о том, что пробиотики и ферментированные продукты, которые их содержат, могут провоцировать вздутие, аллергические реакции, головные боли и прочие проблемы. Кроме того, в целом, по утверждению специалистов, пробиотики могут навредить довольно чувствительной экосистеме кишечника. К примеру, специалисты из США провели исследование, по итогам которого выяснили, что регулярный прием пробиотических добавок нередко ведет к снижению бактериального разнообразия в кишечной микрофлоре, что, в свою очередь, провоцирует снижение силы иммунного ответа. В связи с появлением этих данных, авторы исследования даже рекомендовали своим коллегам тщательно взвешивать все за и против, перед тем, как назначать пробиотики перед началом иммунотерапии.Кроме всего прочего, другие данные свидетельствуют о том, что пробиотики могут нести вред людям с диабетом. Случается и так, что люди принимают пробиотические препараты после курса антибиотиков, считая, что этот прием позволит кишечнику быстрее восстановиться. Однако проведенное специалистами из Израиля исследование показало, прием таких добавок существенно снижает темпы выздоровления.