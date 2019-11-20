Ученые: Пробиотики могут навредить кишечнику
Людям для увеличения популяции «полезных» бактерий в кишечнике нередко советуют принимать пробиотики. Утверждается, что такой подход улучшает состояние иммунитета и ряд других показателей. Однако ученые в последнее время получают все больше доказательств того, что в отдельных случаях пробиотики могут, напротив, навредить микрофлоре кишечника.
Ученые из разных уголков мира в последнее время стали все чаще выступать с заявлениями о том, что пробиотики и ферментированные продукты, которые их содержат, могут провоцировать вздутие, аллергические реакции, головные боли и прочие проблемы. Кроме того, в целом, по утверждению специалистов, пробиотики могут навредить довольно чувствительной экосистеме кишечника. К примеру, специалисты из США провели исследование, по итогам которого выяснили, что регулярный прием пробиотических добавок нередко ведет к снижению бактериального разнообразия в кишечной микрофлоре, что, в свою очередь, провоцирует снижение силы иммунного ответа. В связи с появлением этих данных, авторы исследования даже рекомендовали своим коллегам тщательно взвешивать все за и против, перед тем, как назначать пробиотики перед началом иммунотерапии.
Кроме всего прочего, другие данные свидетельствуют о том, что пробиотики могут нести вред людям с диабетом. Случается и так, что люди принимают пробиотические препараты после курса антибиотиков, считая, что этот прием позволит кишечнику быстрее восстановиться. Однако проведенное специалистами из Израиля исследование показало, прием таких добавок существенно снижает темпы выздоровления.
Ученые из разных уголков мира в последнее время стали все чаще выступать с заявлениями о том, что пробиотики и ферментированные продукты, которые их содержат, могут провоцировать вздутие, аллергические реакции, головные боли и прочие проблемы. Кроме того, в целом, по утверждению специалистов, пробиотики могут навредить довольно чувствительной экосистеме кишечника. К примеру, специалисты из США провели исследование, по итогам которого выяснили, что регулярный прием пробиотических добавок нередко ведет к снижению бактериального разнообразия в кишечной микрофлоре, что, в свою очередь, провоцирует снижение силы иммунного ответа. В связи с появлением этих данных, авторы исследования даже рекомендовали своим коллегам тщательно взвешивать все за и против, перед тем, как назначать пробиотики перед началом иммунотерапии.
Кроме всего прочего, другие данные свидетельствуют о том, что пробиотики могут нести вред людям с диабетом. Случается и так, что люди принимают пробиотические препараты после курса антибиотиков, считая, что этот прием позволит кишечнику быстрее восстановиться. Однако проведенное специалистами из Израиля исследование показало, прием таких добавок существенно снижает темпы выздоровления.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:20