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Ученые: Пробиотики могут навредить кишечнику

Людям для увеличения популяции «полезных» бактерий в кишечнике нередко советуют принимать пробиотики. Утверждается, что такой подход улучшает состояние иммунитета и ряд других показателей. Однако ученые в последнее время получают все больше доказательств того, что в отдельных случаях пробиотики могут, напротив, навредить микрофлоре кишечника.
Ученые: Пробиотики могут навредить кишечнику

Ученые из разных уголков мира в последнее время стали все чаще выступать с заявлениями о том, что пробиотики и ферментированные продукты, которые их содержат, могут провоцировать вздутие, аллергические реакции, головные боли и прочие проблемы. Кроме того, в целом, по утверждению специалистов, пробиотики могут навредить довольно чувствительной экосистеме кишечника. К примеру, специалисты из США провели исследование, по итогам которого выяснили, что регулярный прием пробиотических добавок нередко ведет к снижению бактериального разнообразия в кишечной микрофлоре, что, в свою очередь, провоцирует снижение силы иммунного ответа. В связи с появлением этих данных, авторы исследования даже рекомендовали своим коллегам тщательно взвешивать все за и против, перед тем, как назначать пробиотики перед началом иммунотерапии.

Кроме всего прочего, другие данные свидетельствуют о том, что пробиотики могут нести вред людям с диабетом. Случается и так, что люди принимают пробиотические препараты после курса антибиотиков, считая, что этот прием позволит кишечнику быстрее восстановиться. Однако проведенное специалистами из Израиля исследование показало, прием таких добавок существенно снижает темпы выздоровления.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:20

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