Ученые рассчитали средний размер мужского пениса





Как утверждают специалисты, мужчинам не следует паниковать в случаях, если их пенис длиной всего около 9 сантиметров, ведь, если в эрегированном состоянии его длина достигает 13 сантиметров – владелец имеет все признаки среднего по миру значения. Такие данные были получены по итогам эксперимента, участниками которого стали свыше сотни добровольцев разных возрастов. Во время этой научной работы исследователи попытались опровергнуть довольно распространенный миф о том, что большая стопа человека свидетельствует и о большой длине его полового органа. И это действительно оказалось неправдой.А вот корейские ученые немногим ранее нашли другую интересную закономерность. По их утверждению, окружность пениса заметно коррелирует с длиной 1-го и 3-го пальцев ноги. Причем, в этом исследовании приняли участие почти три тысячи мужчин разного возраста. Другое исследование показало, что более короткие в спокойном положении половые члены, имеют свойство увеличиваться в эрегированном состоянии сразу на 86% от изначальной длины, в то время как более крупные пенисы в момент эрекции прибавляют в длине всего около 47%.