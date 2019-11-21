Анастасия Стоцкая показала фото с подросшими детьми и рассказала об их воспитании
Анастасия Стоцкая продемонстрировала снимки с подросшими детьми, а также рассказала о процессе их воспитания. Певица разместила общий кадр в Instagram.
На фото можно увидеть Веру возрастом 2 года, а также сына знаменитости Александра 8 лет. Стоцкая со своими детьми делала снимки в белой студии, но для контраста была использована чёрная одежда.
«Что может быть прекраснее, чем один ребёнок? Только 2 ребёнка!» — отметила певица в комментарии к посту.
Поклонники Анастасии Стоцкой оставили сообщения с выражением восторга. Певица получила множество комплиментов, но некоторые комментаторы стали задавать провокационные вопросы. В частности, было отмечено мнение о сходстве детей Стоцкой с Киркоровым. Знаменитость неоднократно заявляла об отсутствии у малышей родства со знаменитым исполнителем. Анастасия Стоцкая намерена провести ДНК-тест, чтобы окончательно развеять сомнения общественности.
На фото можно увидеть Веру возрастом 2 года, а также сына знаменитости Александра 8 лет. Стоцкая со своими детьми делала снимки в белой студии, но для контраста была использована чёрная одежда.
«Что может быть прекраснее, чем один ребёнок? Только 2 ребёнка!» — отметила певица в комментарии к посту.
Поклонники Анастасии Стоцкой оставили сообщения с выражением восторга. Певица получила множество комплиментов, но некоторые комментаторы стали задавать провокационные вопросы. В частности, было отмечено мнение о сходстве детей Стоцкой с Киркоровым. Знаменитость неоднократно заявляла об отсутствии у малышей родства со знаменитым исполнителем. Анастасия Стоцкая намерена провести ДНК-тест, чтобы окончательно развеять сомнения общественности.