Чувство сытости наступает при растяжении кишечника, а не желудка





Как только достаточное количество пищи приводит к растяжению кишечника, он начинает передавать в мозг сигналы о том, что насытился. Изначально это утверждение было лишь теорией, однако специалисты сумели подтвердить его по итогам экспериментов с использованием лабораторных грызунов. Как выяснилось, прекратить прием пищи подопытных животных заставляет не желудок, а кишечник. Функцию контроля над аппетитом в организме выполняют специальные нервные окончания, которые находятся именно в кишечнике. Растягиваясь, они начинают активно подавать мозгу соответствующие сигналы. Впрочем, существуют и другие факторы, которые могут оказать заметное влияние на аппетит. К примеру, воспаление или отек кишечника могут полностью лишить аппетита.На основе результатов этого исследования специалисты пришли к выводу о том, что оно может быть положено в основу разработки новых способов лечения ожирения и непременно пригодится в диетологии. Дело в том, что в рамках этой работы ученые сумели обнаружить механизмы, воздействие на которые поможет ускорить прохождение пищи в кишечник и не позволить съедать слишком много пищи до наступления чувства полного насыщения.