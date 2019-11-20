ПСБ по МСФО за 3 квартала текущего года получил чистой прибыли 10,0 млрд руб





Издание пишет, что ПСБ медленно, но верно завоевывает более высокие места в рейтингах и продолжает свое развитие. Так, согласно экспертным расчетам банку было присвоено 7 место по выдаче кредитов юрлицам и 6 место по депозитам, что уже на ступень выше, чем 3 месяца назад.Кроме наращивания кредитного портфеля банком была также существенно улучшена его операционная эффективность, и, соответственно, повышен операционный доход. Помимо этого показатель расходов к доходам был уменьшен - с 62 до 53 процентов."Несомненные успехи нашего банка были отмечены известными рейтинговыми агентствами, поднявшими кредитный статус ПСБ в 2019 году. Например, в октябре агентство АКРА повысило наш рейтинг до уровня "АА"(RU)", в августе Эксперт РА — до уровня "ruAA-", в апреле Moody’s - до уровня "Baз", - такими данными прокомментировал полученные финансовые результаты Евгений Смирнов — руководитель ПСБ.Стоит заметить, что ПСБ старается активно развивать все без исключения направления бизнеса, в том числе малый и средний. Что касается розничного кредитования, то ПСБ также продемонстрировал немалый прирост в этом направлении своей деятельности. Так, за отчетный период кредитный портфель банка был увеличен с 47 до 56 процентов.К тому же Активы банка в 2019 году увеличились на 37 процентов, что в денежном эквиваленте равно 1 757 млрд. рублей. В 2018 году эта сумма была несколько меньше - 1 281 млрд. рублей. Основными источниками роста в этом направлении являются: удорожание ликвидных активов и расширение кредитного портфеля.Портфель ценных бумаг СПБ тоже увеличился на 21 процент и за 9 месяцев текущего года составил 295 млрд. рублей. Такой прирост произошел главным образом по причине роста вложений в корпоративные ценные бумаги и ОФЗ. При этом часть ценных бумаг, имеющихся на балансе банка на отчетную дату (1 октября 2019 года) составляет 17 процентов. Для сравнения: в 2018 году данный показатель был равен 19 процентам.Кроме того, кредитный портфель, за вычетом всех резервных средств, заложенных на случай роста инфляции, был увеличен банком на 49 процентов, портфель МСБ – на 43 процента, розничный портфель — на 49 процентов. При этом доля обесценившихся кредитов за вычетом резервных средств за 9 месяцев уменьшилась с 8,4 до 4,8 процента. Количество средства на счетах клиентов за отчетный период увеличилось на 43 процента.