"Ты в рамках свиньи живешь": Ксения Собчак поспорила с Гай Германикой по поводу абортов





Артхаусный режиссер Валерия Гай Германика прежде поражала общественность своим свободолюбием, причем проявлялось это не только в творчестве, но и в жизни. Девушка любила рокерский стиль и нарушала правила. Тем не менее, со временем короткие наряды режиссер сменила на брендовые вещи, вышла замуж и воспитывает детей, ведет одну из программ на православном канале "Спас".Ксения Собчак в характерной для себя манере попыталась узнать, как Валерия Гай Германика относится к некоторым спорным со стороны веры вещам. Оказалось, кинодеятель резко осуждает аборты и суррогатное материнство, ведь считает, что подобные вещи просто недопустимы. Ксения Собчак, наоборот, отметила, что если беременность была нежелательной, это же не ребенок еще, а эмбрион, его можно устранить.Валерия Гай Германика опровергла подобные сведения, ведь на самом деле это настоящий сформированный уже человек, у него есть голова и бьется сердце, это божий дар. Режиссер резко осудила либеральные взгляды на зачатие и отметила, что женщин, которые беременеют и избавляются от плода, можно сравнить с инфузорией-туфелькой. Это все вестники апокалипсиса, добавила звезда. Такой образ жизни сравним с животным, а все, кто так делает, живет в рамках свиньи, заключила гостья Ксении Собчак.