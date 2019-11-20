Антон Богославский: "Не стоит уделять столько внимания закрытию Ольгой Бузовой страницы в Instagram"





Недавно Ольга Бузова на своем концерте заявила, что хотела бы отправиться в следующем году на "Евровидение", для чего даже подготовила англоязычную версию одной из своих композиций. Резонансное высказывание звезды вызвало волну ажиотажа, поклонники и критики высказались в адрес певицы. Многие осудили ее за такие мысли, ведь у Ольги Бузовой просто не тот уровень вокала, а песенный евроконкурс предполагает наличие сильных данных.Теперь же на волне скандала Ольга Бузова закрыла свою страницу в Instagram, несмотря на наличие 16,6 млн подписчиков. Посмотреть публикации певицы можно только будучи фолловером. Тем не менее, Антон Богославский, директор звезды "Дома-2", призвал не придавать подобным действиям такого резонанса. Он не понимает, почему закрытие микроблога телеведущей всегда становится какой-то новостью, ведь она делает это периодически - по просьбе занимающихся безопасностью аккаунта специалистов или просто так.Примечательно, что последний раз Ольга Бузова закрывала свой Instagram после заявления о "блокаднице", когда попала под волну критики. Антон Богославский же не видит связи между заявлениями певицы и закрытием ее микроблога.