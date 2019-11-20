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Звезда "Дом-2" Иосиф Оганесян подставил заболевшую Александру Черно

Только звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно рассказала подписчикам о том, что у нее отит, как ее муж Иосиф Оганесян, не подумав о последствиях, сдал свою заболевшую супругу. Он вышел в Сети в прямой эфир из зала кинотеатра, где рядом с ним сидела его жена.

Звезда "Дом-2" Иосиф Оганесян подставил заболевшую Александру Черно

Последние дни отпуска семьи Оганесян омрачились тем, что Саша сильно заболела. О своем недуге она тут же сообщила своим поклонникам, но ее муж Иосиф, не подумав об их общей репутации, вышел в прямой эфир в этот же день из зала кинотеатра. По его словам, они вышли, чтобы развеяться, но всех удивило, как Черно пошла в кино с больными ушами. Большинство поклонников Александры сделали вывод, что Иосиф в очередной раз подставил свою возлюбленную.


В паре Черно и Оганесяна и так все не всегда гладко, а ссоры возникают довольно часто, так что, скорее всего, после такого их ждет новый конфликт. Стоит отметить, что перед совместным отпуском ребята только помирились, так как отмечали день рождения Иосифа, тогда они устроили настоящий праздник, на который пришли практически все участники телестройки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:35

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