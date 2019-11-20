Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин обнажилась у собственной картины
Художница Дарина Эрвин российской публике больше известна как супруга продюсера Александра Цекало. Впрочем, о ее увлечении живописью известно уже довольно давно, тем более, что увлекается она «пикантным» жанром. Вот и недавно Эрвин снялась обнаженной у одной из своих картин.
Судя по всему, Дарина Эрвин – девушка без комплексов. Она регулярно публикует на своей страничке в социальной сети Instagram весьма откровенные снимки, причем, касается это не только ее «пикантных» полотен, но и ее самой. Иными словами, супруга знаменитого продюсера почти не упускает возможности устроить очередную эротическую фотосессию. Накануне она отметилась очередным таким поступком, выложив на всеобщее обозрение снимок, на котором позирует возле картины с изображением обнаженной женщины, «наряд» для этого снимка художница выбрала соответствующий, вернее сказать, его отсутствие.
Справедливости ради стоит отметить, что полностью оголившись до пояса Эрвин все же не стала выставлять себя напоказ, поэтому решила позировать спиной к объективу. Также супруга Александра Цекало закрыла свой аккаунт в соцсети по неизвестной причине.
Судя по всему, Дарина Эрвин – девушка без комплексов. Она регулярно публикует на своей страничке в социальной сети Instagram весьма откровенные снимки, причем, касается это не только ее «пикантных» полотен, но и ее самой. Иными словами, супруга знаменитого продюсера почти не упускает возможности устроить очередную эротическую фотосессию. Накануне она отметилась очередным таким поступком, выложив на всеобщее обозрение снимок, на котором позирует возле картины с изображением обнаженной женщины, «наряд» для этого снимка художница выбрала соответствующий, вернее сказать, его отсутствие.
Справедливости ради стоит отметить, что полностью оголившись до пояса Эрвин все же не стала выставлять себя напоказ, поэтому решила позировать спиной к объективу. Также супруга Александра Цекало закрыла свой аккаунт в соцсети по неизвестной причине.