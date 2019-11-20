«Перебор конкретный!»: Ксения Бородина осудила поведение Лолиты после развода





Телеведущая Ксения Бородина в своем микроблоге в Instagram отметила, что недавно смотрела шоу, где певица рассказала откровенно о своем разводе и переживаниях из-за последних событий. Тем не менее, теледива отметила, что со стороны Лолиты это был некрасивый шаг, "поливать грязью" человека, с которым прожила почти девять лет, тем более на всю страну. Таким образом артистка, по мнению теледивы, только испортила мнение о себе.Более того, Ксения Бородина отметила, что певица критиковала экс-возлюбленного два часа подряд, что ее возмутило. Примечательно, что в первый год своего брака с Курбаном Омаровым Ксения Бородина уличила его в измене, после чего готовила документы на развод. Звезда не скрывала, что возлюбленный завел любовницу, что сильно ее разочаровало. Тем не менее, позже телезвезда смогла наладить отношения и сохранить семью.