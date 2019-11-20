«Норковая шуба, рубиновые часы»: Ксения Собчак восхитилась богатством Гай Германики
Телеведущая Ксения Собчак в последней программе "Осторожно, Собчак" пригласила на интервью известного российского режиссера Валерию Гай-Германику. В итоге звезда проекта "Дом-2" удивилась, как из любительницы рокерского стиля девушка преобразилась и превратилась в пример благопристойности.
Валерия Гай Германика для встречи выбрала салон красоты, куда отправилась Ксения Собчак. Там во время разговора она отметила, что режиссер совсем не похожа на себя прежнюю, а также заметила у нее на руке дорогие часы Ulysse Nardin швейцарского производства. Они украшаются бриллиантами и рубинами, а стоимость девайса составляет 445 тысяч евро.
Ксения Собчак поспешила поинтересоваться, настоящие ли часы, в ответ Валерия Гай Германика отметила, что телеведущая Pandora перерекламировала, так как не может подделку отличить от оригинального изделия. Затем режиссер артхаусного кино набросила на плечи норковую шубу и продолжила общение. В итоге Ксения Собчак добавила, что Гай Германика "сделала себе лоботомию", однако гостья подчеркнула, что в душе остается тем же панком.
Валерия Гай Германика для встречи выбрала салон красоты, куда отправилась Ксения Собчак. Там во время разговора она отметила, что режиссер совсем не похожа на себя прежнюю, а также заметила у нее на руке дорогие часы Ulysse Nardin швейцарского производства. Они украшаются бриллиантами и рубинами, а стоимость девайса составляет 445 тысяч евро.
Ксения Собчак поспешила поинтересоваться, настоящие ли часы, в ответ Валерия Гай Германика отметила, что телеведущая Pandora перерекламировала, так как не может подделку отличить от оригинального изделия. Затем режиссер артхаусного кино набросила на плечи норковую шубу и продолжила общение. В итоге Ксения Собчак добавила, что Гай Германика "сделала себе лоботомию", однако гостья подчеркнула, что в душе остается тем же панком.