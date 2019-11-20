Ведущий "Дом-2" Влад Кадони рассказал, кто победит в конкурсе "Человек года"
Ведущий скандального реалити-проекта «Дом-2» Владислав Кадони рассказал, что в конкурсе «Человек года» будет победитель самый честный и справедливый среди участников, но имени он так и не назвал.
Борьба за главный и самый желанный приз года продолжается. Зрители предрекают победу то Майе Донцовой, то говорят о том, что победительницей станет одна из сестер Рапунцель. Участники телестройки также между собой продолжают активное состязание, и каждый, кто прошел в следующий тур, пытается показать себя с лучшей стороны. В 2011-м Влад Кадони тоже был обладателем титула «Человек года», поэтому ему хорошо знакомо, каким же именно должен быть его главный финалист.
Он отметил, что зрители достаточно привередливы и их не обманешь и не заставишь за себя голосовать из-за беременности или слез.
Он уверен, зрители сделают осознанный выбор и победителем станет тот, кто был самым справедливым среди всех участников.
Борьба за главный и самый желанный приз года продолжается. Зрители предрекают победу то Майе Донцовой, то говорят о том, что победительницей станет одна из сестер Рапунцель. Участники телестройки также между собой продолжают активное состязание, и каждый, кто прошел в следующий тур, пытается показать себя с лучшей стороны. В 2011-м Влад Кадони тоже был обладателем титула «Человек года», поэтому ему хорошо знакомо, каким же именно должен быть его главный финалист.
Он отметил, что зрители достаточно привередливы и их не обманешь и не заставишь за себя голосовать из-за беременности или слез.
Он уверен, зрители сделают осознанный выбор и победителем станет тот, кто был самым справедливым среди всех участников.