Ведущий "Дом-2" Влад Кадони рассказал, кто победит в конкурсе "Человек года"





Борьба за главный и самый желанный приз года продолжается. Зрители предрекают победу то Майе Донцовой, то говорят о том, что победительницей станет одна из сестер Рапунцель. Участники телестройки также между собой продолжают активное состязание, и каждый, кто прошел в следующий тур, пытается показать себя с лучшей стороны. В 2011-м Влад Кадони тоже был обладателем титула «Человек года», поэтому ему хорошо знакомо, каким же именно должен быть его главный финалист.Он отметил, что зрители достаточно привередливы и их не обманешь и не заставишь за себя голосовать из-за беременности или слез.Он уверен, зрители сделают осознанный выбор и победителем станет тот, кто был самым справедливым среди всех участников.